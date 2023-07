ΗΠΑ: Συγκρούστηκαν λεωφορεία στο Μανχάταν – Δεκάδες τραυματισμοί ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρή σύγκρουση λεωφορείων σημειώθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στην Αμερική, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς πολιτών.

Συνολικά 18 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους, μετά τη σύγκρουση διώροφου τουριστικού λεωφορείου με λεωφορείο της Νέας Υόρκης το βράδυ της Πέμπτης στο Μανχάταν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης και όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Άλλα αμερικανικά ΜΜΕ πάντως ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών ακόμη και στους 50.

Τα μπροστινά παράθυρα ενός διώροφου τουριστικού λεωφορείου TopView έσπασαν κατά τη σύγκρουση με το πίσω μέρος ενός λεωφορείου της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. (2300 GMT) στην First Avenue και την 23η οδό στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν.

🚨#BREAKING: Over 55+ injuries reported after a double-decker tour bus collides with MTA city bus

#Manhattan | #NewYork

Currently numerous authorities and emergency personnel have been deployed following a collision involving a double-decker tour bus and a MTA city bus in…

