ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 5 τραυματίες από πυρά σε πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν – ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Αυτοκτόνησε ο άνδρας που άνοιξε πυρ μέσα στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, στο Μίτσιγκαν, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλα πέντε, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Κρις Ρόζμαν, υπηρεσιακός υπαρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο MSU, δήλωσε πως ο δράστης άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες, στο κτίριο Μπέρκι Χολ και στο κτίριο Michigan State University Union. Αργότερα μέσω Twitter η αστυνομία του MSU τόνισε πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι, πέρα από τους τραυματίες.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. This is in addition to the 5 victims who have been transported to the hospital. pic.twitter.com/on3iPHhsfK

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023