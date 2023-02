Ιράν: Αστυνομικός αμφισβήτησε δημοσίως την υποχρεωτικότητα της μαντίλας και τον έστειλαν στην επιθεώρηση – BINTEO

Τον γύρο των social media κάνει εδώ και μέρες ένα βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό που εργάζεται στο δυτικό Ιράν να λέει σε μια γυναίκα πως δεν θεωρεί πως η μαντίλα είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες. Και, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δέχτηκε προειδοποίηση αφού προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις…

«H κυρία θέλει να βγει με αυτή την ενδυμασία, μην ανησυχείτε, δεν είναι δική μου δουλειά», απαντά ο αστυνομικός από το δυτικό Ιράν σε μια γυναίκα που του ζητάει να επιπλήξει μια άλλη γυναίκα επειδή δεν φοράει μαντίλα σε δημόσιο χώρο. Και μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο ο αστυνομικός κλήθηκε από την υπηρεσία επιθεώρησης.

Η μετάδοση του βίντεο γίνεται στο πλαίσιο του κινήματος αμφισβήτησης που ξέσπασε μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της Μαχσά Αμινί. Αυτή η 22χρονη Ιρανή κουρδικής καταγωγής πέθανε μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει στις γυναίκες να φορούν δημοσίως μαντίλα.

«Ο αστυνομικός κλήθηκε από την υπηρεσία επιθεώρησης και έλαβε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και εκπαίδευση, έπειτα από λεπτομερή έρευνα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, παραθέτοντας ανακοίνωση της αστυνομίας της επαρχίας Κερμανσάχ (δυτικά).

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media:

#Iran : Policeman who refused to get involved over woman accused of not wearing hijab properly in viral video has received caution from his superiors after investigation #بهنام_زارعی #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/N4V0QuMj4r

— sebastian usher (@sebusher) February 13, 2023