Ιράν: Πυρκαγιά σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά – Τουλάχιστον 32 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 32 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά στο Ιράν.

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά στην πόλη Λανγκαρούντ στην επαρχία Γκιλάν του βόρειου Ιράν, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πως 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 32 έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι δικαστικές αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Mehr.

Το πρακτορείο ειδήσεων των δικαστικών αρχών Mizan μετέδωσε ότι ανακρίνονται οι διευθυντές και οι αξιωματούχοι του κέντρου.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του κέντρου, αυτό μπορεί να φιλοξενήσει έως και 40 άτομα.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), το Ιράν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες παγκοσμίως.

Η χώρα βρίσκεται στον βασικό κόμβο διακίνησης παπαρούνας-από την οποία παρασκευάζονται το όπιο και η ηρωίνη- από το Αφγανιστάν προς τη Δυτική Ευρώπη.

