Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας (20/2) στην Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 588 χιλιόμετρα ανατολικά της Μεγίστης Καστελλόριζου.

🔔#Earthquake (#deprem, #زلزال) M6.3 occurred 9 km S of #Antioch (#Turkey) 7 min ago (local time 20:04:28). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023