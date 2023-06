Ισημερινός: «Νεκρή» ξύπνησε κατά τη διάρκεια της κηδείας της και άρχισε να χτυπά το φέρετρο BINTEO

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους όσοι βρέθηκαν στην αγρυπνία της Bella Montoya, καθώς η 76χρονη «νεκρή» άρχισε να χτυπά το φέρετρο στον Ισημερινό…

Όπως έγινε γνωστό, η 76χρονη Bella Montoya ανέκτησε τις αισθήσεις της, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας στην πόλη Babahoyo του Ισημερινού την περασμένη Παρασκευή, τρομάζοντας συγγενείς και φίλους της που άκουγαν τα χτυπήματα μέσα από το φέρετρο.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει γιατρούς να φροντίζουν την 76χρονη. Η ίδια στο βίντεο φαίνεται μεν σε άσχημη κατάσταση αλλά ζωντανή.

«Με το αριστερό της χέρι χτυπούσε στο πλάι το φέρετρο και αυτό έτρεμε», δήλωσε ο γιος της Montoya, Gilbert Balberán, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Jam Press.

Ο γιος της σημείωσε πως η αγρυπνία οργανώθηκε μόνο τέσσερις ώρες μετά την κήρυξη του θανάτου της, ενώ ως αιτία θανάτου είχε θεωρηθεί η ανακοπή.

