Ισραήλ: Επιστρατεύτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Ναφτάλι Μπένετ

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς το Σάββατο (7/10), ο Ισραηλινός Στρατός θα επιστρατεύσει όσες εφεδρικές δυνάμεις χρειαστούν, όπως ανακοινώθηκε.

Μεταξύ των εφέδρων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην εντολή, ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Ναφτάλι Μπένετ. Έγινε μέλος των στρατιωτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς το Ιραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του.

Naftali Bennett, a former prime minister of Israel, arrives for reserve duty.

He has joined Israel’s soldiers on the frontlines to defend Israel. May he and all the soldiers stay safe.pic.twitter.com/2kuDAuazBy

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 7, 2023