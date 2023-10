Ισραήλ: Πιέζει την Αίγυπτο να επιτρέψει την εγκατάσταση Παλαιστινίων προσφύγων στη χερσόνησο του Σινά

Ευρωπαίους ηγέτες φέρεται να προσέγγισε το Ισραήλ ζητώντας τη βοήθειά τους προκειμένου να πειστεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, να επιτρέψει την εγκατάσταση Παλαιστινίων προσφύγων στη χερσόνησο του Σινά, μεταδίδει το ισραηλινό ynet news.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε, όπως αναφέρουν οι Financial Times, από διάφορους ηγέτες να προσπαθήσουν να πείσουν την Αίγυπτο να υποδεχθεί τους πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας, θεωρώντας ότι θα είναι η καλύτερη λύση.

Μια πρόταση μάλιστα αναφέρει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να διαγράψει ένα σημαντικό μέρος του χρέους της Αιγύπτου σε αντάλλαγμα για μια τέτοια κίνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους FT, η ιδέα που πέταξαν σε ιδιωτικές συζητήσεις στο τραπέζι χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Αυστρία παραμονές της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, απορρίφθηκε ως μη ρεαλιστική από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και η Βρετανία που επεσήμαναν την αντίδραση της Αιγύπτου να υποδεχθεί πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας έστω και προσωρινή βάση.

Την ίδια ώρα έγγραφο του υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ αποκαλύπτει σχέδιο εκτοπισμού των άνω των δύο εκατ. Παλαιστινίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου.

BREAKING: @mekomit expose shows that the directive to deport 2.4 million #Palestinians out of occupied #Gaza and onto #Egypt and beyond has been officially endorsed by #Israel‘s Ministry of Intelligence on 13 October. A war crime in the making! pic.twitter.com/5BFsOzSpj3

— Itay Epshtain (@EpshtainItay) October 29, 2023