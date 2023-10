Ισραήλ: Προχωρά στην απόσυρση όλων των διπλωμάτων του από την Τουρκία

Όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία φέρεται ότι αποσύρει το Ισραήλ, υπό τον «φόβο για την ασφάλειά τους», την ώρα που επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, όπως δήλωσαν στο Middle East Eye πηγές με γνώση επί του θέματος, το Ισραήλ απέσυρε σήμερα Πέμπτη (19/10) όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πρέσβειρας Irit Lillian.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι οι διπλωμάτες κλήθηκαν να φύγουν από την Τουρκία «λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους» και όχι εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η εν λόγω απόφαση ακολουθεί την προτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ προς τους Ισραηλινούς υπηκόους που βρίσκονται στην Τουρκία για άμεση απομάκρυνση, επικαλούμενο φόβους ότι μπορεί να αποτελέσουν στόχο.

