Ισραήλ: Σε εφαρμογή το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Σφεντόνα του Δαβίδ»

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατά πυραύλων μέσου βεληνεκούς, γνωστό ως Σφεντόνα του Δαβίδ (David’s Sling) που αναπτύχθηκε με επιτυχία σε επιχειρήσεις στη διάρκεια των διασυνοριακών μαχών σήμερα με μαχητές της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν δύο στρατιωτικές πηγές της χώρας.

Ο στρατός δεν παρείχε αμέσως περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του συστήματος αυτού κατά τη διάρκεια των διασυνοριακών πυρών, όταν οι Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν περίπου 270 ρουκέτες κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο είχε εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα.

Following the inability of Iron Dome system to intercept Resistance missiles, #Israel decided to use the David's Sling system.

For the first time since the beginning of the conflict with #Gaza, the Zionist army has used the David's Sling to deal with the missiles. pic.twitter.com/QRN7lFH7Js

— nournewsen (@nournewsen) May 10, 2023