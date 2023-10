Ισραήλ: Ξέσπασε μητέρα on air όταν την ρωτούν για τα αντίποινα του Ισραήλ στη Γάζα – Της έχουν απαγάγει τα παιδιά

Μια ισραηλινή μητέρα, της οποίας οι 12 και 16 ετών γιοι απήχθησαν από τη Χαμάς ήταν εμφανώς εκνευρισμένη όταν η Άντρεα Μίτσελ του MSNBC ρώτησε για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αναφωνώντας: «Δεν μπορώ να δείξω συμπάθεια».

Η Μίτσελ, η οποία εργάζεται σε ένα δίκτυο που έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή αρνείται να αναφέρει τους δράστες της Χαμάς ως τρομοκράτες, πίεσε τη μητέρα για τα συναισθήματά της σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν μπορώ να συμπάσχω με τα ζώα-ανθρώπους – καλά, δεν είναι πραγματικά άνθρωποι- που μπήκαν στο σπίτι μου, έσπασαν τα πάντα, έκλεψαν τα πάντα, πήραν τα παιδιά μου από τα δωμάτιά τους και τα πήγαν στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

«Το Ισραήλ δεν το έκανε ποτέ αυτό και δεν θα το κάνει ποτέ. Επομένως, δεν υπάρχει καμία συμμετρία! Λυπάμαι».

Incredibly, Andrea Mitchell asks Israeli mother, whose two children were abducted by Hamas Terrorists, how she feels about Israel retaliation in Gaza.

Part I pic.twitter.com/pU8xq38z3m

— Stop Uyghur Genocide (@FJnyc) October 9, 2023