Ιταλία: Μεγάλες καταστροφές από το χτύπημα της κακοκαιρίας, με επτά νεκρούς και δυο αγνοούμενους 

Στους επτά ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μέχρι τώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε χθες (3.11.2023) την Ιταλία. Δυο άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, αλλά έχουν προκληθεί και τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές από τη κακοκαιρία που χτύπησε την Ιταλία έχουν σημειωθεί στην περιφέρεια της Τοσκάνης, στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων Πράτο και Πιστόια.

Σήμερα θα ληφθεί η απόφαση αν τα σχολεία, στις δυο αυτές πόλεις της Ιταλίας, θα παραμείνουν κλειστά και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλες τις περιοχές της Τοσκάνης που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς νεροποντές που έφερε η κακοκαιρία και διέθεσε, για τις πρώτες, αναγκαίες παρεμβάσεις, 5 εκατομμύρια ευρώ.

«Μόλις γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών, το ποσό αυτό, φυσικά, θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουζουμέτσι.

Storm in Cogoleto (Genoa, Italy, 3.11.2023).

