Ιταλία – Ναυάγιο με μετανάστες: Σε γυμναστήριο τα φέρετρα με τις σορούς

Σε γυμναστήριο εκτίθενται τα φέρετρα με τους 65 νεκρούς από το ναυάγιο του ξύλινου σκάφους που μετέφερε μετανάστες και συνετρίβη στα βράχια τα ξημερώματα της Κυριακής (26/2) στην Ιταλία. Ανάμεσά τους πέντε παιδιά μέσα σε λευκά φέρετρα. Το ναυάγιο έγινε στην περιοχή Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας. Είκοσι οκτώ θύματα έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους 25 Αφγανοί, ένας Παλαιστίνιος, ένας Πακιστανός και ένας Σύρος.

Τα φέρετρα των θυμάτων, στολισμένα με λουλούδια, έχουν τοποθετηθεί στο PalaMilone, ένα αθλητικό κέντρο στην Κροτόνε, μια πόλη σχεδόν 60.000 ανθρώπων, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί προσευχή στη μνήμη τους. Τα φέρετρα είναι τοποθετημένα σε τρεις σειρές στο πάτωμα του αθλητικού κέντρου, αφού αρχικά έμειναν ανοικτά προκειμένου συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα θύματα.

Σύμφωνα με τη Frontex, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε το σκάφος το Σάββατο το βράδυ, περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στοιβαγμένοι σε αυτό, ενώ το ιταλικό λιμενικό έκανε λόγο για 150 επιβάτες. Μόνο 79 άνθρωποι, από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Ιράν, τις παλαιστινιακές περιοχές και τη Συρία, επέζησαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν έχει ανακοινώσει ότι 20 πολίτες της χώρας βρίσκονταν στο σκάφος, από τους οποίους διασώθηκαν οι 16.

Ο ανιψιός ενός διασωθέντα από το Αφγανιστάν -ο οποίος έχασε στο ναυάγιο τη σύζυγό του και τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 12 ετών- έφτασε στην Ιταλία από τη Γερμανία για να φροντίσει τον θείο του και το μοναδικό παιδί του, ηλικίας 14 ετών, που επέζησε της τραγωδίας. Ο νεαρός δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θέλει να μεταφέρει τις σορούς των συγγενών του στη Γερμανία ή το Αφγανιστάν.

8.000 ευρώ το άτομο

Μπροστά από το αθλητικό κέντρο είχαν συγκεντρωθεί χθες πολλοί κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι άναβαν κεριά και άφηναν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. «Πηγαίνουμε σε αυτή την παραλία το καλοκαίρι. Θα είναι μια ανάμνηση που θα μείνει σε όλους τους κατοίκους, να θυμούνται ότι υπήρξαν τόσα θύματα, κυρίως αυτά τα παιδιά και οι νέοι», δήλωσε η Ντανιέλα Μπρουγκάνο.

Συνολικά 14 ανήλικοι είναι μεταξύ των θυμάτων που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στην κεντρική Μεσόγειο, την πιο φονική μεταναστευτική οδό παγκοσμίως.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες τρεις ανθρώπους που πιστεύεται ότι είναι οι διακινητές, δύο Πακιστανούς και έναν Τούρκο. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο AGI, φέρονται να έλαβαν 5.000 με 8.000 ευρώ από κάθε μετανάστη.

(SENSITIVE) 59 people have died in Italian waters after a migrant ship broke apart while trying to land in the country. #italy #italian #news #migrants #immigrants #trafficking #meloni #giorgiameloni #primeminister #shipwreck pic.twitter.com/MflnUXnqR4

— Empact News (@EmpactNews) February 27, 2023