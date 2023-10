Ήταν όλοι εκεί στο front row της Βικτόρια Μπέκαμ- Σε ποιούς έστειλε φιλιά

Γιώργος Λιανός: «Η σύζυγός μου είναι για 5η φορά έγκυος»ΒΙΝΤΕΟ

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, λίγο πριν αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο, μίλησε στο «Γεια Σου» για το νέο reality επιβίωσης του σταθμού, I’m a Celebrity… Get me out of Here.