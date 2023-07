Jeffrey Carlson: Νεκρός στα 48 του o ηθοποιός που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση – ΦΩΤΟ

Έφυγε από τη ζωή ο Jeffrey Carlson, ο ηθοποιός της σειράς «All My Children» που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας ως ο πρώτος τρανς χαρακτήρας.

Ο Jeffrey Carlson ήταν 48 ετών. Οι εκπρόσωποί του επιβεβαίωσαν τον θάνατό του με δήλωση στο Fox News Digital.

«Είμαστε πολύ λυπημένοι από την είδηση του θανάτου του μακροχρόνιου πελάτη μας, Τζέφρι Κάρλσον», δήλωσαν οι εκπρόσωποί του. «Δεν έχουμε καμία πρόσθετη πληροφορία αυτή τη στιγμή και ζητάμε να δοθεί στην οικογένεια ο χώρος να θρηνήσει ιδιωτικά».

Ο Carlson πρωταγωνίστησε ως Zarf στο «All My Children» το 2006, ένας Βρετανός ροκ σταρ που έκανε μετάβαση και αργότερα έγινε γνωστός ως Zoe στην καθημερινή σαπουνόπερα.

Η Zoe ήταν ο πρώτος χαρακτήρας τρανς γυναίκας στην τηλεόραση, σύμφωνα με τη New York Post.

Σε δήλωση που δόθηκε στο Fox News Digital, η αδελφή του Τζέφρι, Ελίζαμπεθ Κάρλσον Γκίνγκρας, υπενθύμισε την επίδραση που είχε ο αδελφός της σε τόσους πολλούς ανθρώπους.

«Ο όμορφος, πανέξυπνος, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ταλαντούχος αδελφός μου Jeffrey Carlson πήγε για να βρεθεί με τον αδελφό μας Gregory Carlson στον ουρανό», έγραψε. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα θυμάμαι για πάντα τα γέλια μας και τη βαθιά αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον.

«Είχε τέτοια επίδραση σε τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι τόσο δύσκολο να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ξεχωριστός ήταν. Έχω τόσα πολλά να πω… αλλά η καρδιά μου δεν είναι αρκετά καλά για να δώσω στον Jeffrey τα λόγια που του αξίζουν. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, όμορφε αδελφέ μου. 6/23/1975-7/06/2023».

