Καμπούλ: Ισχυρή έκρηξη έξω από το υπουργείο Εξωτερικών – Ανησυχία για θύματα ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Καμπούλ σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τοπικά Μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, 10 μέχρι στιγμής.

Την ώρα της έκρηξης ήταν σε εξέλιξη συνάντηση των Ταλιμπάν με κινέζους αξιωματούχους.

#BREAKING | A blast has ripped the front gate of the Ministry of Foreign Affairs in #Kabul, the nature of the explosion is unknown, casualties are feared.#Kabulblast pic.twitter.com/FoRaIpsgBD

