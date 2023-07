Καύσωνας – Ευρώπη: Κάηκε χωριό στην Κροατία – Αγωνία στην Ιταλία για τις επόμενες ημέρες

Στην Ελλάδα, η Ακρόπολη έκλεισε στη διάρκεια των πιο θερμών ωρών της ημέρας σήμερα, ενώ στην Κροατία κάτοικοι χωριών καθάριζαν τα αποκαΐδια από φωτιά που σάρωσε τμήμα των Δαλματικών Ακτών, καίγοντας ένα χωριό στην Κροατία, την ώρα που ένα κύμα καύσωνα σαρώνει τη νότια Ευρώπη, με τις επόμενες ημέρες να είναι πολύ ανησυχητικές για την Ιταλία, όπου διατυπώνονται φόβοι ότι η ζέστη μπορεί να ενταθεί, τόσο ώστε να φτάσει και ξεπεράσει ακόμα και τους 45 βαθμούς Κελσίου, στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι αποκαλούν την επόμενη φάση του καύσωνα “Χάρων” — μια παραπομπή στον πορθμέα του Άδη σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Ο Χάρων θα διαδεχθεί τον “Κέρβερο” αυτής της εβδομάδας, που ονομάστηκε έτσι από τον σκύλο με τα τρία κεφάλια, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν ο φύλακας του Κάτω Κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), οι δορυφόροι της οποίας παρακολουθούν τις θερμοκρασίες στο έδαφος και στην θάλασσα, έχει προειδοποιήσει πως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες συνθήκες.

Η θερμοκρασία μπορεί να καταρρίψει το τωρινό ρεκόρ στην Ευρώπη — τους 48,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν στη Σικελία τον Αύγουστο του 2021. Ο αντίκτυπος της ακραίας καλοκαιρινής ζέστης έφερε στο επίκεντρο έκθεση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία έως 61.000 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους από τους καύσωνες σε όλη την Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Χοάν Μπαλέστερ, καθηγητής του Ινστιτούτου της Βαρκελώνης για την Παγκόσμια Υγεία, ανέφερε πως η Γαλλία έμαθε το μάθημά της από τον καύσωνα του 2003 και το μάθημα αυτό χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

«Υπάρχουν μέτρα που είναι σχετικά φθηνά, όπως, για παράδειγμα, ο συντονισμός κυβερνητικών οντοτήτων και επίσης μια απογραφή των ευάλωτων πληθυσμών», ανέφερε ο Μπαλέστερ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης αυτής. «Αλλά υπάρχουν [και] πολύ πιο ακριβά μέτρα, όπως για παράδειγμα ο επανασχεδιασμός των πόλεων ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες στέγασης», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters.

Στην Αθήνα, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης ανέστειλε τη λειτουργία του από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Στην Κροατία, 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία αεροσκάφη προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που επεκτάθηκε γρήγορα χθες Πέμπτη λόγω των ισχυρών νοτιάδων κοντά στην πόλη Σιμπενίκ στην Αδριατική θάλασσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν πάρα πολύ, αλλά η φωτιά κατέκαψε το χωριό Γκρεμπαστίτσα, όπου αυτοκίνητα και σπίτια έχουν καταστραφεί.

A forest fire fueled by strong winds has engulfed homes and resorts in Croatia.

Tourists and locals in Grebastica, near Sibenik in Croatia, were evacuated on Thursday, while 148 firefighters, 50 vehicles and five planes were dispatched to the area.

