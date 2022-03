Και επίσημα: Η Βρετανία ανακοίνωσε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Τον δρόμο των ΗΠΑ ακολούθησε και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε ό, τι αφορά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ότι θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέχρι τα τέλη του 2022, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στην αγορά και στις επιχειρήσεις για να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου καλύπτουν το 8% της ζήτησης.

«Η κυβέρνηση θα εργαστεί επίσης με τις εταιρείες μέσω μιας νέας «Δύναμης Κρούσης για το Πετρέλαιο» για να τις στηρίξει αυτήν την περίοδο ώστε να βρουν εναλλακτικούς παρόχους», είπε ο υπουργός Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας Κουάσι Κουάρτενγκ.

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022