Κακοκαιρία Daniel: Νέο μήνυμα 112 για Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες και Φθιώτιδα

Νέο μήνυμα 112 για να περιορίσουν τις μετακινήσεις εστάλη στους κατοίκους σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες και Φθιώτιδα, καθώς η κακοκαιρία Daniel πλήττει τις τελευταίες ώρες την ευρύτερη περιοχή.

Το μήνυμα είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες ώρες ενώ ταυτόχρονα έχουν σταλεί μηνύματα 112 για απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Βόλο, στο Πήλιο και στην Σκιάθο.

Στην σύσκεψη για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Daniel που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια αποφασίστηκε ότι παραμένουν στο κόκκινο Θεσσαλία, Μαγνησία, Πιερία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα ενώ θα σταλούν κι άλλα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε η ανάγκη να τηρηθούν οι οδηγίες των μηνυμάτων του 112 όσο διαρκούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούνται πιστά οι υποδείξεις των αρχών. Επιπλέον, τονίστηκε ότι έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ αύριο σε ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα και Δυτική Κρήτη.

Αναφορικά με την περαιτέρω εξέλιξη της κακοκαιρίας, επισημάνθηκε ότι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τέλος, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αύριο το πρωί την Αττική χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα η κακοκαιρία αύριο θα επηρεάσει κυρίως τα νότια προάστια και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα από Πειραιά έως Σούνιο, στη Σαλαμίνα και την Αίγινα.

Ήδη, από την κακοκαιρία μετράμε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο στην Θεσσαλία και οι εικόνες που έρχονται από όλη σχεδόν τη Μαγνησία είναι αποκαρδιωτικές.

Γέφυρες έχουν καταρρεύσει

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια

Η θάλασσα «κατάπιε» αυτοκίνητα στον Αγιο Ιωάννη Πηλίου

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023