Κακοκαιρία Daniel: Σοκάρουν βίντεο από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου – Αυτοκίνητα χάνονται στα κύματα – Εγκλωβισμένοι 110 κάτοικοι και τουρίστες

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Πήλιο, καθώς επελαύνει η κακοκαιρία Daniel, φέρνοντας τόσο έντονες βροχοπτώσεις που αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από τα κύματα.

Μεγάλα τα προβλήματα και τεράστιες οι καταστροφές που έχει δημιουργήσει από τα ξημερώματα η κακοκαιρία Daniel στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Πηλίου και συγκεκριμένα στο παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη.

Ο όγκος του νερού που έχει πέσει στην περιοχή είναι τόσο μεγάλος που παρασύρθηκαν ακόμα και τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε κεντρικό πάρκινγκ της περιοχής. Δείτε βίντεο σοκ με αυτοκίνητο να έχει παραδοθεί στα κύματα:

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023