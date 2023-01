Καλιφόρνια: 18 νεκροί από τις πλημμύρες – Αγνοείται ακόμα ένας 5χρονος – Τι λένε οι ειδικοί για την κακοκαιρία

Η κατάσταση της κακοκαιρίας στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια, δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα και σύμφωνα με τους ειδικούς, θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμα, με τις πλημμύρες να αφήνουν πίσω τους 18 νεκρούς και μικρά παιδιά να αγνοούνται.

Κυκλώνας που χτύπησε την Καλιφόρνια χθες (11/1) προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο να επιδεινωθούν οι πλημμύρες που έχουν ήδη έχουν σημειωθεί στην πολιτεία και να προκληθούν νέες κατολισθήσεις. Ήδη 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη δυτική αυτή πολιτεία των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει τον όγκο του νερού, ενώ έχουν προκληθεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, πλημμύρες, έχουν ξεριζωθεί δέντρα και έχουν κοπεί μεγάλες οδικές αρτηρίες, με τα νερά πολλές φορές να παρασέρνουν οχήματα.

Σε κάποιες περιοχές της Καλιφόρνιας έχει καταγραφεί ρεκόρ βροχοπτώσεων, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και 150 χρόνια.

«Ένας τεράστιος κυκλώνας στα ανοικτά των δυτικών ακτών θα προκαλέσει νέες έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρές ριπές ανέμου (την Τετάρτη), αυτή τη φορά στη βόρεια Καλιφόρνια», είχε ανακοινώσει η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), προειδοποιώντας ότι στην περιοχή ενδέχεται να πέσουν κατά τόπους έως και 18 εκατοστά βροχής.

A couple of #weather hazards to monitor on #Thursday across the Lower 48:

-Heavy to excessive rainfall is expected from saturated northern #California to coastal areas of #Oregon and #Washington

-Isolated to scattered severe storms are possible across portions of the #South pic.twitter.com/k7kt5E8P35

— National Weather Service (@NWS) January 11, 2023