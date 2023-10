Καλιφόρνια: Για ασέλγεια σε βρέφος κατηγορείται νταντά – Μοιράστηκε εικόνες στα social media ΦΩΤΟ

Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται νταντά στην Καλιφόρνια επειδή φέρεται να κακοποίησε ένα κοριτσάκι 8 μηνών και να έστειλε εικόνες του θύματος στο διαδίκτυο – και όλα αυτά με την καθοδήγηση ενός άνδρα που έλαβε τις φωτογραφίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Michelle Hidalgo, 28 ετών, κατηγορείται ότι κακοποίησε το κορίτσι αφού ο άνδρας της ζήτησε να κάνει «όλο και χειρότερα» πράγματα στο βρέφος και στη συνέχεια να τα καταγράψει, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές στα δικαστικά αρχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή των East Bay Times.

Η κάτοικος του Antioch κατηγορήθηκε αρχικά τον περασμένο μήνα με επτά κατηγορίες για την φερόμενη «παραγωγή και διανομή παιδικής πορνογραφίας», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Contra Costa σε δελτίο Τύπου στις 26 Σεπτεμβρίου.

Τώρα, αντιμετωπίζει άλλες τρεις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση θύματος κάτω των 10 ετών και μία κατηγορία για χρήση ανηλίκου για σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με τα έγγραφα κατηγορίας που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

