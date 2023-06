Πούλησε ανθρώπινο κρανίο ως.. κούκλα – Πώς σχετίζεται με τον διευθυντή του νεκροτομείου στο Χάρβαρντ ΒΙΝΤΕΟ

Ανθρώπινα λείψανα από τον υπεύθυνο του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, φέρεται να αγόρασε καλλιτέχνης από τη Μασαχουσέτη, και στη συνέχεια παρουσίασε τις φρικιαστικές αγορές της στο Instagram.

Η Κατρίνα Μακλίν με έδρα τη Βοστώνη, η οποία φτιάχνει κούκλες και «δημιουργίες που σοκάρουν το μυαλό και ταρακουνάνε την ψυχή», μοιράστηκε στη βιτρίνα του καταστήματός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία ενός «πραγματικού ανθρώπινου κρανίου» που φέρεται να αγόρασε από τον διευθυντή του νεκροτομείου Σέντρικ Λοτζ.

Στην ανάρτηση του Φεβρουαρίου του 2020 εμφανιζόταν μια κούκλα «κλόουν δολοφόνος» με ένα κρανίο ανάμεσα στα δάχτυλά της, ανέφερε το Mass Live.

«Αυτή η κούκλα έχει πουληθεί και ναι, αυτό είναι ένα πραγματικό ανθρώπινο κρανίο», μοιράστηκε η Μακλίν στη σελίδα του καταστήματός της, Kat’s Creepy Creations. «Αν είστε στην αγορά για ανθρώπινα οστά, επικοινωνήστε!».

Η 44χρονη Μακλίν και ο 55χρονος Λοτζ ήταν μεταξύ των επτά ατόμων που κατηγορήθηκαν την Τετάρτη σε σχέση με ένα υπόγειο δίκτυο που έκλεβε πτώματα στο Πρόγραμμα Ανατομικών Δώρων της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και σε ένα νεκροτομείο και κρεματόριο του Αρκάνσας.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Λοτζ έκλεψε πολλαπλά λείψανα -συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων δύο νεκρών βρεφών- και τα πούλησε στο διαδίκτυο με τη βοήθεια της συζύγου του, Ντενίζ, 63 ετών, στη Μακλίν και σε τρεις άλλους άνδρες μεταξύ του 2018 και της 7ης Μαρτίου.

Artist bought ‘real human skull’ from Harvard morgue manager, sold as creepy doll on Instagram https://t.co/ceouvcEEmg pic.twitter.com/KjY5rew4tl

— New York Post (@nypost) June 16, 2023