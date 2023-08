Καλοκαίρι στη Γερμανία: Βγήκαν τα εκχιονιστικά στους δρόμους – ΦΩΤΟ

Ένα μάλλον… λάθος καλοκαίρι ζουν στη Γερμανία, καθώς Αύγουστο μήνα και βγήκαν τα εκχιονιστικά μηχανήματα στους δρόμους.

Μπορεί το ημερολόγιο να έγραφε χθες, 4 Αυγούστου, ωστόσο στην νοτιοδυτική Γερμανία έζησαν ξαφνικό χειμώνα και μάλιστα… βαρύ!

Οι αρχές στο Ρόιτλινγκεν, δήλωσαν ότι μια «τοπική καταιγίδα με χαλάζι και ισχυρές βροχοπτώσεις» σάρωσε το κέντρο της πόλης το απόγευμα της Παρασκευής, και χρειάστηκε τα εκχιονιστικά μηχανήματα να βγουν στους δρόμους της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Οι εικόνες έδειχναν τους δρόμους καλυμμένους στα λευκά, ενώ αξιωματούχοι της πόλης είπαν ότι το χαλάζι είχε πάχος 30 εκατοστών κατά τόπους.

Τα δίκτυα αποχέτευσης υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc

— Frank (@FrankReich9) August 5, 2023