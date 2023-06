Καζακστάν: Ημέρα εθνικού πένθους για τους 14 εργαζόμενους της υπηρεσίας προστασίας δασών που πέθαναν στις φωτιές

Ημέρα εθνικού πένθους ανακηρύχθηκε η σημερινή μετά τον θάνατο προχθές Σάββατο 14 εργαζομένων της υπηρεσίας προστασίας δασών σε πελώριες πυρκαγιές στο βορειοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης χώρας της κεντρικής Ασίας, του Καζακστάν, όχι μακριά από τη Ρωσία.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων των τελευταίων ετών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς σε αυτήν την πρώην σοβιετική Δημοκρατία με έκταση πενταπλάσια από αυτήν της Γαλλίας. «Ανακηρύσσω τη Δευτέρα ημέρα εθνικού πένθους», είπε χθες ο Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος μετέβη στον νομό Άμπαϊ, όπου δυο πυρκαγιές απανθράκωσαν 600.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, για να συναντηθεί με μέλη των οικογενειών των θυμάτων.

Το Σάββατο, ανακοινώθηκε πως βρέθηκαν νεκροί 14 δασοφύλακες που παγιδεύτηκαν στις φλόγες κοντά στα σύνορα του Καζακστάν και της Ρωσίας. Οι τεράστιες πυρκαγιές προκλήθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, από κεραυνό και εξαπλώθηκαν λόγω της ξηρασίας και των ανέμων. Στοίχισαν τη θέση του στον υπουργό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, τον οποίο απέπεμψε ο πρόεδρος Τοκάγεφ.

«Το υπουργείο (Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων) και οι συναρμόδιες αρχές έκαναν λαθεμένες προβλέψεις για το εύρος της καταστροφής (…) Επέδειξαν έλλειψη επαγγελματισμού, αμέλεια. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν», διεμήνυσε ο αρχηγός του κράτους απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση των αρχών χθες Κυριακή το μεσημέρι, η πυρκαγιά βρισκόταν υπό έλεγχο, δεν απειλούνταν κατοικίες και οι φλόγες απείχαν περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού, τη Σεμέι. Περίπου 1.500 άνθρωποι, κυρίως εργαζόμενοι στο υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων και μέλη των ένοπλων δυνάμεων, συνέχιζαν χθες τον αγώνα για να σβηστούν οι φλόγες που εξακολουθούσαν να κατακαίνε δάση για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Η κεντρική Ασία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη: τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι θερμοκρασίες εκεί αυξήθηκαν κατά 1,5° Κελσίου, ή επίπεδο διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Κι εν μέσω ολοένα πιο συχνής ξηρασίας, οι χώρες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωπες με ελλείψεις μέσων.

