Κέιτ Μίντλετον: «Είναι πολύ πιο ατσάλινη, πολύ πιο σκληρή απ’ ό,τι νομίζουμε»

Ο ρεπόρτερ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας Βαλεντίν Λόου έκανε διθυραμβικά σχόλια για την Κέιτ Μίντλετον, τονίζοντας ότι μπορεί να χαμογελάει ωραία, όμως στη πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που αντέχει τις δυσκολίες.

Μιλώντας στην Page Six για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, δήλωσε ότι «είναι πολύ πιο σκληρή απ’ ό,τι δείχνει».

«Το ενδιαφέρον είναι ότι, στο παρασκήνιο, είναι πολύ πιο ατσάλινη, πολύ πιο σκληρή απ’ ό,τι νομίζουμε. Είναι αυτή η ωραία γυναίκα, που ντύνεται ωραία, χαμογελάει ωραία, και προσφέρει αναμφισβήτητα φιλανθρωπικό έργο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μειλίχια» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, πρόσθεσε ότι «ξέρει πως μια μέρα θα γίνει βασίλισσα και σκέφτεται πάρα πολύ προσεκτικά τι είναι αυτό που θα εξασφαλίσει σταθερότητα, ασφάλεια και δύναμη στον θεσμό της μοναρχίας. Είναι καλή, έχει πολύ καλή αντίληψη της συνολικής εικόνας, του μακροπρόθεσμου παιχνιδιού».

Kate Middleton is ‘tougher’ than people think, playing the ‘long game’: expert https://t.co/excbftMNFL pic.twitter.com/m8sluxRCbz

— Page Six (@PageSix) July 22, 2023