Κίεβο: Ισπανίδα και Καναδός, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική ΜΚΟ, σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικών δυνάμεων

Το Κίεβο κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι σκότωσαν δύο εργαζομένους σε μη κυβερνητική οργάνωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έναν Καναδό και μια Ισπανίδα, στην ανατολική Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό τους «οδυνηρή και ανεπανόρθωτη απώλεια».

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, ο ρωσικός στρατός σκότωσε την Έμα Ιγουάλ, Ισπανίδα υπήκοο και τον Άντονι Ιχνάτ, Καναδό υπήκοο, που εργαζόταν για την οργάνωση Road to Relief. Η Έμα Ιγουάλ, 32 ετών, ήταν η διευθύντρια και συνιδρυτήτρια της ΜΚΟ.

😡 Two staff members of foreign humanitarian missions were killed in Ukraine after Russian troops opened fire on a civilian vehicle registered to Road to Relief.

Emma Igual, a Spanish citizen, and Anthony Ignat from Canada were the victims, — El Mundo. pic.twitter.com/NcZ2CyNMDq

