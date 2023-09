Κιμ Γιονγκ Ουν: Έφτασε στην Ρωσία – Σήμερα το απόγευμα η συνάντηση με τον Πούτιν -ΒΙΝΤΕΟ

Στη Ρωσία έφθασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν για την προμήθεια όπλων από την Πιονγιάνγκ στη Μόσχα, για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το θωρακισμένο τρένο του Κιμ έφτασε στο σταθμό Khasan, την κύρια σιδηροδρομική πύλη προς την Άπω Ανατολή της Ρωσίας από τη Βόρεια Κορέα , μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo την Τρίτη, επικαλούμενο μια ανώνυμη ρωσική επίσημη πηγή.

Η συνάντηση του Κιμ με τον Πούτιν αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο περιθώριο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται ήδη ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un is on his way to Russia with military and other officials, according to state media, after departing Pyongyang on Sunday via his private train. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/Cq2L5Tkj4t

