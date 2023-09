Κιμ Γιονγκ Ουν: Ταξιδεύει με ειδικό τρένο στην Ρωσία – Η επικείμενη συνάντηση με τον Πούτιν

Ένα ειδικό θωρακισμένο τρένο, που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να ξεκίνησε το ταξίδι του με προορισμό τη ρωσική Άπω Ανατολής για μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

Ο Κιμ φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά σύνορα της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο νοτιοκορεατικό δίκτυο YTN, εν μέσω εικασιών ότι η συνάντηση του Βορειοκορεάτη ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο θα γίνει την Τρίτη, δεδομένου ότι το ταξίδι του Κιμ αναμένεται να κρατήσει περί τις 20 ώρες.

(LEAD) N. Korean leader Kim Jong-un’s special train appears to have departed for Russia: gov’t official https://t.co/f7UocyEUup

— Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 11, 2023