Κίνα: Αναβρασμός με την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν – «Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν το τίμημα»

Σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται πως έχουν μπει οι σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, και με τη στρατιωτική κινητοποίηση να είναι έντονη.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας Σίε Φενγκ κάλεσε επειγόντως τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Νίκολας Μπερνς αργά το βράδυ της Τρίτης, ζητώντας εξηγήσεις για την επίσκεψη της προέδρου της Πελόζι στην Ταϊβάν, η οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Υπογραμμίζοντας ότι η Πελόζι προκαλεί σκοπίμως και «παίζει με τη φωτιά», ο Σίε Φενγκ δήλωσε ότι η επίσκεψη συνιστά σοβαρή παραβίαση της «αρχής της μίας Κίνας», υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και στέλνει ένα λάθος μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

«Η κίνηση είναι εξαιρετικά κραυγαλέα και οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η Κίνα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών.

Υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει, επεσήμανε μια σειρά ενεργειών που υποδηλώνουν – σύμφωνα με τον ίδιο – μια αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα στο site του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ η Ταϊβάν δεν αναφέρεται ως «τμήμα της Κίνας», έχει ενταχθεί στη λεγόμενη «στρατηγική Ινδο-Ειρηνικού, έχουν αναβαθμιστεί οι δεσμοί της Ουάσινγκτον με την Ταϊπέι, αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων και η υποστήριξη σε αυτονομιστικές δραστηριότητες για την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Κυρώσεις από την Κίνα

Το Πεκίνο ανακοίνωσε πάντως πως θα επιβάλει κυρώσεις κατά δύο ιδρυμάτων από την Ταϊβάν, απαγορεύοντας την οικονομική συνεργασία τους με εταιρίες και φυσικά πρόσωπα από την ηπειρωτική Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Μα Σιαογκουάνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού Γραφείου για τις Υποθέσεις της Ταϊβάν.

Πρόκειται για το Ίδρυμα της Ταϊβάν για τη Δημοκρατία και για το Ταμείο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ταϊβάν, σύμφωνα τα όσα δήλωσε ο Μα.

Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει από σήμερα τις εξαγωγές φυσικής άμμου στην Ταϊβάν, όπως ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του.

Η απαγόρευση ενεργοποιήθηκε μετά την άφιξη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόσι στην Ταϊβάν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμης Αμερικανίδας αξιωματούχου στην Ταϊβάν έπειτα από 25 χρόνια.

Επίσης από σήμερα, η Κίνα προχωρεί στην αναστολή των εισαγωγών εσπεριδοειδών και κατεψυγμένων ψαριών από την Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν χθες τα κινεζικά τελωνεία.

«Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν το τίμημα»

Προειδοποίησε ότι η αμερικανική πλευρά «θα πληρώσει το τίμημα» για τα λάθη της και προέτρεψε τις ΗΠΑ να λάβουν πρακτικά μέτρα για να αναιρέσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της επίσκεψης Πελόζι στην Ταϊβάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω στον λάθος δρόμο, κλιμακώνοντας την ένταση στις σινοαμερικανικές σχέσεις, σύμφωνα με τον Σίε Φενγκ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσινγκτον να μην παρεμβαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας.

Η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και σταδιακά «θα επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας», τόνισε. «Καμιά χώρα, καμιά δύναμη, κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την αποφασιστικότητα, την ισχυρή θέληση και τη μεγάλη ικανότητα της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχουν την εθνική επανένωση», συμπλήρωσε.

Το ταξίδι της 82χρονης προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε χαρακτηριστεί «εξαιρετικά επικίνδυνο» από το Πεκίνο, προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως και αντιδράσεις ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Πελόζι έχει σφοδρούς επικριτές ιδιαίτερα στους κόλπους των συντηρητικών.

Ο Λευκός Οίκος έδειξε αμηχανία αναφορικά με την επίσκεψη, που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως προτού προσγειωθεί στην Ταϊπέι το αεροπλάνο που μετέφερε την Πελόζι. Ο εκπρόσωπος Τζον Κέρμπι υποστήριξε πάντως ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει κάτι που να «προκαλεί κρίση ή σύγκρουση».

Δεν είναι λίγοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν επισκεφθεί την Ταϊβάν στο παρελθόν. Ωστόσο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί από το 1997 και το ταξίδι του προκατόχου της, του Νιουτ Γκίνγκριτς.

Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τη λεγόμενη διπλωματία «στρατηγικής ασάφειας» σε σχέση με την Ταϊβάν. Αναγνωρίζουν μόνο την κινεζική κυβέρνηση, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν υποστήριξη στην Ταϊπέι. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, αποφεύγει να ξεκαθαρίσει εάν σκοπεύει να υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής.

Ρωσία: Η Κίνα προστατεύει την «κυριαρχία» της

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωνε ότι η Κίνα έχει το δικαίωμα να παίρνει τα «απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει την κυριαρχία της», χαρακτηρίζοντας «σαφή πρόκληση» την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν.

#PLA will launch a series of targeted military operations to counter Pelosi’s visit to Taiwan island, and resolutely defend national sovereignty and territorial integrity: Ministry of National Defense pic.twitter.com/zHujiVoElD

— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022