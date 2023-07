«Kόλαση της Ρόδου»: Πώς παρουσιάζουν τα ξένα μέσα τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Η ένταση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, η αναγκαστική εκκένωση χιλιάδων τουριστών στη Ρόδο, η πτώση του καναντέρ στην Κάρυστο και ο θανάσιμος τραυματισμός των δύο πιλότων μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου στο εξωτερικό. Δείτε ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα και τους εντυπωσιακούς τίτλους που μεταφέρουν την αγωνία των πυροσβεστών και των διασωθέντων.

Mε βίντεο που δείχνει τον ουρανό να έχει σκεπαστεί από σύννεφα μαύρου καπνού το τουρκικό πρακτορείο Anadolu συνεχίζει την ειδησεογραφική κάλυψη των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. «Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται με τις πυρκαγιές στο νησί της Ρόδου καθώς περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, κυρίως τουρίστες, έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής» αναφέρει το μέσο, παρουσιάζοντας εικόνες από την πύρινη λαίλαπα που έχει πλήξει αρκετές περιοχές στη χώρα μας.

Firefighters continue to battle wildfires on Greece’s Rhodes island as over 20,000 people, mostly tourists, have so far been evacuated https://t.co/kXnezzss05 pic.twitter.com/pIm5W8pV7R

Με τίτλο «χρειαζόμαστε βοήθεια» το αραβικό πρακτορείο Al Jazeera μεταδίδει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των εθελοντών στη Ρόδο που κόβουν κλαδιά για να καθαρίσουν τις αυλές και τον περίβολο των σπιτιών τους από την καταστροφική επέλαση της φωτιάς.

“We need help.”

Residents of the Greek island of Rhodes are clearing trees to protect their homes as wildfires, which have forced thousands to flee, continue to spread ⤵️ pic.twitter.com/Vfwbdu56yv

