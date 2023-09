Κόντρα Έλον Μασκ και Γερμανίας για τη διάσωση μεταναστών: «Το ξέρουν οι Γερμανοί;»

Μάρτυρες σε μία άνευ προηγουμένου διαμάχη έγιναν οι χρήστες του Twitter, που είδαν τον επικεφαλής του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Έλον Μασκ, να τάσσεται με το ακροδεξιό κόμμα AfD της Γερμανίας και να επικρίνει τη Γερμανία για τη στήριξη των ΜΚΟ που δρουν σε όλη τη Μεσόγειο για τη διάσωση μεταναστών.

«Οι Γερμανοί το γνωρίζουν αυτό;» έγραψε την Παρασκευή ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), αναπαράγοντας ανάρτηση από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa», που επέκρινε τις διασώσεις μεταναστών στη Μεσόγειο από ΜΚΟ που υποστηρίζονται από το Βερολίνο και κατέληγε «ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές».

Περιφερειακές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου στη Γερμανία, στα κρατίδια της Βαυαρίας (ανατολικά) και της Έσσης (κέντρο).

«Ναι. Και λέγεται διάσωση ζωών», ήταν η «πληρωμένη» απάντηση που πήρε ο Έλον Μασκ από το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας στο X.

Δείτε την απάντηση της Γερμανίας:

Yes. And it’s called saving lives. https://t.co/7eTCbKhG8w



«Άρα, είστε περήφανοι γι΄αυτό. Ενδιαφέρον. Ειλικρινά, αμφιβάλλω αν η πλειονότητα της γερμανικής κοινής γνώμης το υποστηρίζει αυτό. Έχετε κάνει δημοσκόπηση; Είναι οπωσδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της Ιταλίας το ότι η Γερμανία μεταφέρει έναν μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών στο ιταλικό έδαφος; Αυτό μας κάνει να σκεπτόμαστε μια εισβολή…» συνέχισε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρίας Space X.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023