Κορονοϊός: Πόσο γρήγορα πέρασε από την Αμερική στην Ευρώπη η μετάλλαξη «Κράκεν» – ΒΙΝΤΕΟ

Η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που ονομάζεται Κράκεν έχει εξαπλωθεί με ταχύτατους ρυθμούς. Μάλιστα οι ειδικοί κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου για το γεγονός ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος για την πρόκληση νέων πανδημικών κυμάτων.

Σημειώνεται πως η υποπαραλλαγή ΧΒΒ.1.5 ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και έχει εξαπλωθεί σε 29 ακόμη χώρες. Μάλιστα ένα time lapse καταγράφει την τρομακτική ταχύτητα με την οποία η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή εξαπλώθηκε και πέρασε τον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η πρώτη της εμφάνιση έγινε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2022 στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα το συγκεκριμένο στέλεχος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την αύξηση των λοιμώξεων στις ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται πως αυτή είναι η αιτία του 41% των σημερινών κρουσμάτων. Για το συγκεκριμένο στέλεχος υπάρχουν αναφορές σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία καθώς και σε τμήματα της νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης έχει εντοπιστεί και στη Μεγάλη Βρετανία με τη μόνη διαφορά ότι εκεί αντιπροσωπεύει για την ώρα μόνο το 4% των κρουσμάτων. Παρ όλα αυτά η εξάπλωσή της είναι ταχύτατη

I've added a map page to my dataviz on COVID-19 genomic sequencing data.

Here I've used it to visualise the spread of the new XBB.1.5 "Kraken" lineage around the world.https://t.co/FuHOL8g6Xg pic.twitter.com/gXZ2l8EuEn

— Mike Honey (@Mike_Honey_) January 2, 2023