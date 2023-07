Κρεμλίνο: Αποχωρεί από την συμφωνία των σιτηρών – Τι ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί από την συμφωνία για τα σιτηρά που επιτρέπει την μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία σε χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, όπου η πείνα είναι μια αυξανόμενη απειλή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε τη διακοπή της συμφωνίας σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στη συμφωνία αφού ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. «Όταν εφαρμοστεί το μέρος της συμφωνίας της Μαύρης Θάλασσας που σχετίζεται με τη Ρωσία, η Ρωσία θα επιστρέψει αμέσως στην εφαρμογή της συμφωνίας», είπε ο Πεσκόφ.

#Peskov: The agreements on the “grain deal” have actually been terminated, it has been stopped. Russia will immediately return to the “grain deal” as soon as the agreements concerning it are fulfilled. pic.twitter.com/2KgeGaW7ZR

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023