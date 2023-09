Λιβύη: Ζωντανοί και νεκροί μέσα στη λάσπη – Ξεπερνούν τις 5.000 οι νεκροί, στους 10.000 οι αγνοούμενοι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεπερνούν τους 5.000 οι νεκροί και τους 7.000 οι τραυματίες, από τις πλημμύρες στη Λιβύη που προκλήθηκαν από την καταιγίδα «Daniel», την ίδια που βούλιαξε τη Θεσσαλία. Αλλά στη Λιβύη βρήκε σαθρές υποδομές.

Λιβύη: Σκληρές εικόνες με δρόμους γεμάτους πτώματα στη Ντερνα μετά τις φονικές πλημμύρες

«Μόνο» 2.300 νεκροί μετρήθηκαν στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης, ωστόσο οι τοπικές Αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης που εδρεύει στα ανατολικά, έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στη Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι «τεράστιος».

Complete devastation in #Derna (#Libya 🇱🇾). The death toll is catastrophic, dozens of bodies are collected in the flooded streets, all gathered by locals themselves.

Morocco is offered all the help but accepts none. Libya needs all the help but is offered none. pic.twitter.com/LnHQNeK2wt

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 12, 2023