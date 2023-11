Λονδίνο: Ακτιβιστές με σφυριά χτυπούσαν πίνακα στην Εθνική Πινακοθήκη

Ακόμα μια επίθεση ακτιβιστών καταγράφεται σε έργο τέχνης που έτσι, θέλουν να ακουστεί η φωνή τους… Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπήκε η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και ο πίνακας του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου Ντιέγο Βελάσκεθ «Η Αφροδίτη στον καθρέφτη της».

Πρόκειται για τους ακτιβιστές της ομάδας «Just stop oil» οι οποίοι, όπως δείχνει βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου, έσπασαν με σφυριά το γυαλί προστασίας του πίνακα, του 17ου αιώνα!

Two Just Stop Oil protesters smashed the glass covering a painting at the National Gallery, while dozens of activists were arrested after the group descended on Whitehall and the Cenotaph.

🔗 https://t.co/dS2B2vWiNM pic.twitter.com/HCT6KVUC2a

— Sky News (@SkyNews) November 6, 2023