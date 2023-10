Λονδίνο: «Άνοιξαν» οι πτήσεις μετά την μεγάλη φωτιά στο πάρκινγκ του αεροδρομίου Λούτον

Ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, όπου για πολλές ώρες δεν γίνονταν δρομολόγια λόγω της μεγάλης φωτιάς σε πάρκινγκ, η οποία κατέκαψε 1.200 αυτοκίνητα.

Δεκαεπτά ώρες μετά την αναστολή λειτουργίας του λονδρέζικου αεροδρομίου του Λούτον, λόγω της φωτιάς σε όχημα, οι πτήσεις ξανάρχισαν.

«Ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης είναι πλέον ανοιχτός, ξεκίνησε η αναχώρηση και η άφιξη πτήσεων», ανέφερε το απόγευμα της Τετάρτης (11.10.2023) η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση στο X.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στο αεροδρόμιο παρά το άνοιγμα κεντρικών οδικών αρτηριών.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά είχε εξαπλωθεί ταχύτατα, παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις, και προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου.

Φωτογραφίες του Reuters:

Δείτε βίντεο από την πύρινη κόλαση στο πάρκινγκ του αεροδρομίου του Λούτον:

🚨 Footage showing the collapse of Luton Airport car park last night. Can see how much devastation the fire caused which was started by a Range Rover. #LutonAirport pic.twitter.com/p1G05DQmIe

— lord cxsh (@LordCxsh) October 11, 2023