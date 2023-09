Λονδίνο: Η αστυνομία ζήτησε συγγνώμη και αποζημίωσε γυναίκες που συνελήφθησαν στην ολονυχτία της Σάρα Έβεραρντ

Η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε συγνώμη και κατέβαλε «σημαντική αποζημίωση» σε δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στη διάρκεια της ολονυκτίας που είχε πραγματοποιηθεί στη μνήμη της Σάρα Έβεραρντ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και φόνου από αστυνομικό, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικηγόροι τους. Η Έβεραρντ έπεσε θύμα απαγωγής σε δρόμο του Λονδίνου την ώρα που κατευθυνόταν σπίτι της τον Μάρτιο του 2021. Το πτώμα της βρέθηκε σε δασική περιοχή, 80 χιλιόμετρα πιο μακριά κάποιες μέρες αργότερα.

Η είδηση του φόνου της και η αποκάλυψη ότι δράστης ήταν ένας αστυνομικός, ο Ουέιν Κάζενς, προκάλεσε οργή και το ξέσπασμα διαδηλώσεων. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, συμμετείχαν σε ολονυκτία στο Κλάπαμ Κόμον, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, τρεις ημέρες μετά τον εντοπισμό του πτώματος της Έβεραρντ, κοντά στο σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά.

Οι δύο γυναίκες, η Πάτσι Στίβενσον και η Ντάνια αλ Ομπέιντ, ήταν μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από το σημείο με χειροπέδες, αφού η αστυνομία έκρινε ότι η συγκέντρωση παραβίαζε τους κανόνες του lockdown για την covid, αλλά το πλήθος αρνήθηκε να διαλυθεί.

Φωτογραφίες που έδειχναν τη Στίβενσον να συλλαμβάνεται και να ακινητοποιείται από τους αστυνομικούς μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο και προκάλεσαν έντονες επικρίσεις για τις μεθόδους που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η αστυνομία.

