Λύγισαν βουλευτές του Ισραήλ βλέποντας ντοκουμέντα από τις θηριωδίες της Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί εδώ και εβδομάδες να έχουν δει ντοκουμέντα από τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, να έχουν διαβάσει ρεπορτάζ και να έχουν συνομιλήσει με επιζώντες, αλλά οι βουλευτές της Κνεσέτ λύγισαν μπροστά στις εικόνες φρίκης από το μακελειό.

Την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός έδειξε στους βουλευτές ένα 45λεπτο βίντεο για το πογκρόμ της 7ης Οκτωβρίου, αλλά οι εικόνες ήταν τόσο σκληρές που πολλά μέλη της Κνεσέτ ξέσπασαν σε κλάματα.

Οι IDF έδειξαν στους βουλευτές εικόνες, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα, γιατί ήταν απίστευτα σκληρές: πλάνα που είχαν καταγραφεί από κάμερες ενσωματωμένες στα ρούχα των τρομοκρατών της Χαμάς, από κάμερες ασφαλείας, κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ντοκουμέντα των εγκλημάτων της Χαμάς, που δολοφόνησε πάνω από 1.400 Ισραηλινούς και πήρε πάνω από 240 ακόμη ως ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλοί βουλευτές δεν άντεξαν και εγκατέλειψαν κλαίγοντας την αίθουσα. Κάποιοι κατέρρευσαν μετά την προβολή του βίντεο και συνάδελφοί τους έσπευσαν να τους αγκαλιάσουν και να τους παρηγορήσουν. Μία βουλευτής σωριάστηκε λιπόθυμη, ενώ στο κτίριο της Κνεσέτ κλήθηκαν τραυματιοφορείς και ψυχολόγοι.

«Τα κατάφερα και έμεινα μέχρι το τέλος. Αντίκρισα τον απόλυτο τρόμο, αλλά όταν εμφανίστηκε η φωτογραφία ενός δολοφονημένου μωρού, αναγκάστηκα να φύγω. Η εικόνα αυτή θα μείνει για πάντα αποτυπωμένη στα βάθη της ψυχής μου», είπε η βουλευτής Νάαμα Λαζίμι.

Inside the Israeli parliament, the Knesset, they are currently showing a 45-minute video that reveals the atrocities committed by Hamas on the seventh of October. This video, unseen by the general public, has left the MPs in tears as they exit the screening one by one. A table… pic.twitter.com/ITnumRshCZ

— raz_sauber (@raz_sauber) November 1, 2023