Με έλλειμμα εργαζομένων η τουριστική σεζόν του 2023

«Βραχνά» για τις τουριστικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί και το 2023 η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τουρισμό, καθώς οι προσπάθειες που γίνονται φαίνεται δύσκολο να αποδώσουν καρπούς στη φετινή σεζόν, δεδομένου ότι το έλλειμμα, που υπολογίζεται σε 80.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης και εμπορικών καταστημάτων), παραμένει δυσαναπλήρωτο. Τα παραπάνω προέκυψαν από σημερινή τοποθέτηση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γρηγόρη Τάσιου, με αφορμή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος «CapTour», στο πλαίσιο του οποίου Ελλάδα και Βουλγαρία ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τουριστικό τομέα.

Όπως είπε ο κ.Τάσιος, το εργατικό δυναμικό από τη Βουλγαρία και την Αλβανία, που προ δεκαετίας τροφοδοτούσε με εργαζόμενους τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, έχει πλέον εξαντληθεί, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις του κλάδου να στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ασία και χώρες όπως το Μπαγκλαντές. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί αυτό το διάστημα, που θα βελτιώσουν τους τρόπους προσέλκυσης μετακλητών εργαζομένων. «Το να φέρνεις εργαζομένους από τρίτες χώρες θεωρείται ταμπού, αλλά τα ταμπού είναι για να σπάνε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Τάσιος, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα ήθελαν να έχουν Έλληνες εργαζομένους, αλλά δυστυχώς δεν τους βρίσκουν.

«Στόχος είναι να έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, πιστοποιημένοι, με συμβάσεις έξι έως εννέα μηνών, με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες όπως οι Έλληνες. Δεν βλέπω το ζήτημα να λύνεται το 2023, αλλά πρέπει να συνδυάσουμε προγράμματα και διάλογο, για να έχουμε αποτελέσματα το 2024. Μέσα στο σκηνικό αυτό εντάσσεται και η σκέψη να δημιουργηθούν visa centers, π.χ., σε χώρες της Ασίας από όπου μπορούν να προέλθουν τέτοιοι εργαζόμενοι, ώστε να διευκολύνεται η έκδοση βίζας D. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται και από την κυρία Βούλτεψη για τους περίπου 35.000 μετανάστες, που έχουν πολιτικό άσυλο και βρίσκονται στα camps, κάτι που σημαίνει ότι έχουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και μπορούν να μπουν στη διαδικασία εργασίας» σημείωσε και πρόσθεσε πως και σε αυτή την περίπτωση, «είναι δύσκολο να προλάβουμε τη σεζόν».

Το πρόγραμμα «CapTour»

Στο μεταξύ, αν η αγορά ζητά εργαζομένους, ιδίως εκπαιδευμένους, για να καλύψει το μεγάλο κενό σε προσωπικό, η εκπαίδευση, η τεχνογνωσία και το μάρκετινγκ βρίσκονται στο επίκεντρο του διασυνοριακού προγράμματος «CapTour: An Initiative on Capitalizing Tourism’s prospects of the region», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Πρόκειται για πρόγραμμα με επικεφαλής εταίρο την ΠΟΞ, στο οποίο μετέχουν ακόμα ως εταίροι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δύο βουλγαρικοί φορείς του τουρισμού: η Ενωση Ξενοδόχων, Εστιατόρων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων του Σαντάνσκι και η Rhodopes Hoteliers and Restauranteurs Association. Στο πρόγραμμα, που -όπως επισήμανε η Σόνια Κουγιώνη, βοηθός υπεύθυνου διαχείρισης έργου-«στόχος είναι να ενδυναμώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας (Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Σερρών)», μετέχουν μέχρι στιγμής 25 ελληνικές επιχειρήσεις, που στόχος είναι να φτάσουν τις 50 (και γύρω στις 20 βουλγαρικές).

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε νεοεισερχόμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, απόφοιτους σχολών λογιστικής, χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και επαγγελματίες του τουρισμού. Περιλαμβάνει σύνολο δράσεων και συμβουλευτικής, διάρκειας δύο ετών, μεταξύ των οποίων επτά διήμερα θεματικά εργαστήρια. Αναπτύσσεται δε στις εξής θεματικές ενότητες: καινοτομία, εξωστρέφεια, κοινωνική οικονομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη και ταξιδιωτικό blogging. Μάλιστα, στο πλαίσιό του, στις 23-24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Σαντάνσκι το 1ο επιχειρηματικό φόρουμ για τον τουρισμό, με τη συμμετοχή 100 επιχειρηματιών από τις δύο χώρες. Στόχος της ΠΟΞ είναι να συμμετάσχει και σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα, δεδομένου ότι προσεχώς ανοίγουν οι νέες προσκλήσεις για το INTERREG.

«Αναπτύσσουμε την εξωστρέφεια μέσα από το πρόγραμμα παρέχοντας τεχνογνωσία στις γειτονικές χώρες που έχουν ακόμα μικρό αριθμό τουριστών και ανταλλάσουμε τεχνογνωσία, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη χώρα μας» σημείωσε ο κ.Τάσιος, ενώ στο ερώτημα για τις εκατέρωθεν τουριστικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, είπε πως ιδίως την τελευταία δεκαετία πολλοί Βούλγαροι έχουν αποκτήσει δεύτερη κατοικία στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι αφίξεις αμιγώς τουριστών (όχι εργαζομένων από τη γείτονα) ξεπέρασαν τις 300.000. Αντίστροφα, η επισκεψιμότητα είναι μικρή, καθώς οι Έλληνες προτιμούν κυρίως το χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο, ενώ η Βουλγαρία υποδέχεται τουρισμό από διάφορες χώρες και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. «H Bουλγαρία μας κοιτάζει στα μάτια για να πάρει τεχνογνωσία στον τουρισμό, αλλά δεν είναι ανταγωνίστριά μας, παρότι είναι φθηνή» κατέληξε ο κ.Τάσιος.

