Μέση Ανατολή: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα

Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από τον χθεσινό (3.11.2023) βομβαρδισμό του Ισραήλ σε ασθενοφόρα στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, τα οποία εκμεταλλεύονται οι τρομοκράτες της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF.

Παράλληλα, άλλοι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγμα του Ισραήλ σε σχολείο στα βόρεια της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

«Είκοσι μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, μετά τη στοχευμένη επίθεση σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή Αλ Σαφτάουι, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το πλήγμα στα ασθενοφόρα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν όχημα που χρησιμοποίησε «τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Αυτά τα οχήματα «μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», τόνισε ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING | #Israeli strikes in front of Al Quds Hospital in #Gaza , leaving several casualties. Israeli jets have also targeted Al Shifa and the Indonesian hospitals. pic.twitter.com/PD3LmnFM3z

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς και τραυματίες δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Σε πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του AFP διακρίνονται πολίτες να μεταφέρουν τραυματίες. Ορισμένοι κείτονταν αιμόφυρτοι στο έδαφος, αφού προφανώς εκσφενδονίστηκαν από το ωστικό κύμα πάνω σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου.

«Βαθύτατα σοκαρισμένος» δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Το ξαναλέμε: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε», ανέφερε o Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

