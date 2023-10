Μέση Ανατολή: Δημοσιογράφος του Al Jazeera έχασε την οικογένειά του από βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Ξεκληρίστηκε η οικογένεια ενός δημοσιογράφου του Al Jazeera από έναν βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ανταποκριτής του παναραβικού ΜΜΕ, Wael Dahdouh, έχασε τη σύζυγό του, την κόρη του και τον γιο του, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οικογένειας του δημοσιογράφου του Al Jazeera είχαν καταφύγει σε ένα σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο διευθυντής σύνταξης του ΜΜΕ, Mohamed Moawad.

Ο ίδιος ανέβασε και ένα βίντεο, με τον δημοσιογράφο του Al Jazeera να φεύγει από το νοσοκομείο, έχοντας σπαράξει στο κλάμα με τις σορούς των μελών της οικογένειάς του.

Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

Aljazeera’ s brave veteran journalist Wael Dahdouh’s wife, son and daughter were killed in an Israeli airstrike which targeted a shelter house they had fled to. Wael received the news while on air covering the nonstop Israeli strikes on Gaza! pic.twitter.com/G2Z8UreboU

— Mohamed Moawad (@moawady) October 25, 2023