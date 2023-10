Μέση Ανατολή: Η Αίγυπτος έτοιμη να «θυσιάσει εκατομμύρια ζωές προκειμένου να μην εισβάλλει κανείς»

Νέος συναγερμός για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και 25 ημέρες. Η Αίγυπτος, μια χώρα καθοριστικής σημασίας σε ό,τι αφορά την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας, παρατάσσει τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα σε αυτό ακριβώς το πέρασμα.

Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μουσταφά Μαντμπουλί, δήλωσε σήμερα (31.10.2023) ότι η χώρα είναι «έτοιμη να θυσιάσει εκατομμύρια ζωές για να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα εισβάλλει στην επικράτειά μας», σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την εμπλοκή της Χεζμπολάχ και των Χούθι.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα της Αιγύπτου, τα οποία παρατάσσονται στο πέρασμα της Ράφα, εκεί όπου περνάνε κάθε μέρα δεκάδες φορτηγά και βαν γεμάτα ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους της Γάζας.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αύριο Τετάρτη για ορισμένους τραυματίες Παλαιστίνιους ώστε να ολοκληρώσουν τη νοσηλεία τους σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο αιγυπτιακές ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας καθώς και έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο των συνόρων.

BREAKING: Egypt’s PM says the country is ‘prepared to sacrifice millions of lives to ensure that no-one encroaches on our territory’ — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023

BREAKING: The Times of Israel reports that Egypt has stationed tanks and armored vehicles near the Rafah border crossing into Gaza — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023

«Απάνθρωπος» ο βομβαρδισμός στη Τζαμπαλίγια

Εκτός των παραπάνω δηλώσεων του πρωθυπουργού, η Αίγυπτος καταδίκασε τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Τζαμπαλίγια, τον οποίο οι IDF ισχυρίστηκαν ότι τον έκαναν για να «εξουδετερώσουν τρομοκράτες», ισχυριζόμενοι ότι σκότωσαν έναν από τους ηγέτες της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

BREAKING: Egypt calls Israeli airstrike on Jabalia as ‘inhumane’ and a ‘blatant violation of international law’ — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023

Η Αίγυπτος αποκάλεσε «απάνθρωπο» τον βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».