Μεξικό: ΒΙΝΤΕΟ κατεγράφη το φονικό χτύπημα κεραυνού για δυο άτομα

Θανάσιμα χτυπήθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα από κεραυνό σε παραλία του Μεξικού τη Δευτέρα 18/9/2023 έπειτα από επικίνδυνη καταιγίδα.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας κεραυνός χτύπησε την παραλία στο Μιτσοακάν, ενώ οι θαμώνες μάζευαν τα πράγματά τους για να φύγουν καθώς ο ουρανός σκοτείνιαζε. Τα θύματα ονομάζονται Έλβια ντε Τζεσούς και Φέλιξ Αντρές.

Ο κεραυνός χτύπησε το πρώτο άτομο, με αποτέλεσμα να πέσει στην άμμο. Στη συνέχεια χτύπησε ένα άλλο άτομο που έτρεχε να σωθεί, δείχνει το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

*DISCRETION ADVISED* Two people are reportedly struck by lighting on a beach in Aquila, Michoacán in #Mexico 😥

Stay indoors during thunderstorms! ⚡️pic.twitter.com/ND7zjXUfTZ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2023