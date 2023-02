Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις soft launch την καινούρια σου σχέση στο instagram;

Μπορεί η Megan Fox να έκανε το ίντερνετ να παραληρεί το σαββατοκύριακο με το soft launch του φημολογούμενου χωρισμού της από τον Machine Gun Kelly, όμως εμείς θα επικεντρωθούμε σε μία πιο θετική πλευρά της ζωής, στην περίπτωση που εσύ θες να κάνεις soft launch την καινούρια σου σχέση στα social media.

Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος;

Ουσιαστικά είναι σα να παρουσιάζεις «με το μαλακό» στον instagram λογαριασμό σου την καινούρια σου σχέση, χωρίς να δώσεις πολλές λεπτομέρειες, χωρίς να κάνεις κάποια γκράντε δήλωση και γενικότερα, χωρίς να υπάρξει κάποιου είδους υπερβολική έκθεση του εν λόγω ατόμου.

Εν ολίγοις, δε θα βγάλεις και φώτα neon να δηλώσεις πως είσαι σε σχέση, ούτε θα το τρίψεις στα μούτρα εκείνων που σε ακολουθούν, αλλά θα παρουσιάσεις αυτά τα διακριτικά στοιχεία που θα υποδηλώνουν ότι πλέον δεν είσαι single, υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου και με λίγα λόγια, είσαι «εκτός αγοράς» για το προσεχές μέλλον (ενώ ταυτόχρονα θα είναι και πιο εύκολο να σβήσεις τα πάντα σε περίπτωση που χωρίσετε).

Πώς θα το πετύχεις αυτό;

1. Φωτογραφία από το ραντεβού σας

Εάν ποστάρεις ένα instagram story με δύο ποτήρια κρασί αντί για ένα, το πολύ αυτονόητο είναι πως δεν είσαι μόνη και το ακόμα πιο ευκόλως εννοούμενο που ίσως περάσει από το μυαλό πολλών, είναι πως η παρέα σου μπορεί και να κοιμηθεί στο σπίτι σου το ίδιο βράδυ.

2. Ρώτα τον σύντροφό σου

Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, επειδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν τα πάνε καθόλου καλά με τα social media και με οποιουδήποτε είδους έκθεση, ρώτα τον σύντροφό σου εάν νιώθει καλά να μοιραστείς κάποια κομμάτια και κάποιες εικόνες από την κοινή σας καθημερινότητα και ξεκαθάρισε ποια είναι τα όρια του επιτρεπτού.

3. Εικόνα με το χέρι του ή το προφίλ του προσώπου του

Πάρα πολύ διακριτικό, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ατόμου, αλλά με το πολύ ξεκάθαρο μήνυμα πως υπάρχει πλέον μία σχέση στη ζωή σου. Όσο πιο αφηρημένη είναι η τέχνη αυτής της φωτογραφίας, τόσο καλύτερο, ειδικά εάν δεν ταγκάρεις και κανέναν (oh, the mystery)!

4. Χρησιμοποίησε την κατάλληλη λεζάντα

Κάτι μη συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι το όλο point του soft launch, αλλά με στοιχεία που να δείχνουν πως είσαι σε ραντεβού ή ότι περνάς χρόνο με έναν ρομαντικό σύντροφο. Μπορεί να φανούν λίγο κλισέ αυτές οι λεζάντες, αλλά δε μας νοιάζει κιόλας.

5. Το τελευταίο βήμα

Όλα τα παραπάνω είναι τα βήματα μίας χορογραφίας μέχρι να φτάσεις στο εντυπωσιακό φινάλε, που δεν είναι άλλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το hard launch, η στιγμή δηλαδή που θα ανεβάσεις κανονικά μία φωτογραφία στο instagram προφίλ σου, όπου όλα θα είναι ξεκάθαρα, κάνοντας μάλιστα tag και τον σύντροφό σου. Εκεί πια αυτή η σχέση έχει γίνει επίσημη, «it’s not official until its IG-Official».

Με πληροφορίες από elitedaily.com