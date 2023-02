Μήπως περνάς το «Ben stage» της ζωής σου; Εκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη είναι μαζί σου

Θα σου είμαι απολύτως ειλικρινής, όταν έπεσε για πρώτη φορά μπροστά μου βίντεο με το trend του TikTok «Ben stage», έμεινα να κοιτάζω την οθόνη με απορία, γιατί είναι κι αυτό που με πιάνει και θέλω να ξέρω αμέσως οποιοδήποτε trend συζητιέται περισσότερο, ειδικότερα όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις.

Τι ακριβώς είναι το «Ben stage»;

Ο όρος αναφέρεται σε μία περίοδο της ζωής μας που μπορεί να βρισκόμασταν σε μία τοξική ερωτική σχέση που μόνο χαρά δεν πρόσφερε ή μπορεί να διανύαμε εκείνη τη φάση που το ένα αποτυχημένο situationship διαδεχόταν το επόμενο και φως στην άκρη του τούνελ δε βλέπαμε.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Metro, «είναι η φάση ζωής που την ξανακοιτάς και κριντζάρεις εσωτερικά, αλλά είναι επίσης, η περίοδος που έμαθες όσα χρειάζεσαι (σε μία σχέση) και όσα σου αξίζουν». Εν ολίγοις, όταν ένα λάθος σού έδωσε μεν πόνο και ξενέρωμα, αλλά και ένα σημαντικό μάθημα ζωής, επίσης.

Το περιεχόμενο αυτών των βίντεο μπορεί να διαφέρει και να συμπεριλαμβάνει πολλές και αξιοπερίεργες, ξεκάθαρα fail εμπειρίες της ερωτικής μας ζωής, όπως αντικειμενικά κακές συμπεριφορές («κοιμήθηκε με τη φίλη μου») μέχρι και εντυπωσιακά πρωτάκουστα σκηνικά («χτύπησε με το αυτοκίνητο μία κουκουβάγια»).

Ό,τι έχει πάει στραβά, όλες οι περιπτώσεις ανθρώπων που σκεφτόμαστε «μα τι του βρήκαμε;» και όλα τα αποτυχημένα ραντεβού από το παρελθόν μας, που μας έκαναν να τρέχουμε μακριά, χωράνε σε αυτό το trend, ειδικότερα εφόσον το soundtrack είναι ο στίχος «you better run» από το «Dog Days Are Over» των Florence & The Machine.

Πώς ξεκίνησε το trend

Η αρχή έγινε με ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων από την TikToker, Gubster, το οποίο και έχει παρακολουθήσει ο κόσμος της social media πλατφόρμας περισσότερες από 12 εκατομμύρια φορές, βίντεο που φυσικά «συνδυάστηκε» με τις απαντήσεις που η κάθε γυναίκα εκεί έξω είχε να δώσει, με τη δική της fail εμπειρία και το δικό της πάθημα που έγινε μάθημα, το λάθος που έγινε γνώση. Αυτό το μοίρασμα τις έκανε όλες να αισθάνονται πως κάποιος τις «βλέπει» και τις καταλαβαίνει.

Πώς επιλέχθηκε το όνομα Ben

Εδώ υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια. Ένα από αυτά υποστηρίζει ότι προήλθε από τον Ben Affleck και την Jennifer Lopez, καθώς το Τζενάκι είχε δηλώσει παλαιότερα πως ο χωρισμός τους το 2004 ήταν «ο χειρότερος πόνος της ζωής της», κάτι που συνδυάστηκε όμως, με προσωπική εξέλιξη και ένα καλό μάθημα.

Άλλοι θεωρούν πως το Ben επιλέχθηκε από ένα viral ζευγάρι influencers, τον Ben και την Evyn, οι οποίοι χώρισαν προσφάτως και όλο το ίντερνετ έχει διαλέξει ποια μεριά θα υποστηρίξει, με αρκετούς να ρίχνουν το φταίξιμο για τον χωρισμό στην κακή συμπεριφορά του Ben.

Στην πραγματικότητα βέβαια, μπορεί απλά να ήταν μία τυχαία επιλογή ονόματος.

Γιατί είναι trend το «Ben stage»

Γιατί πολύ απλά, όλες έχουμε περάσει fail στιγμές και εμπειρίες στην ερωτική μας ζωή και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μεταξύ 20 και 30 που όχι μόνο δεν έχεις μάθει ακόμα τον εαυτό σου, αλλά η εξερεύνηση γίνεται συνήθως μέσα από μία σειρά εξαιρετικά αξιομνημόνευτων λαθών στις επιλογές συντρόφου και ερωτικού ενδιαφέροντος.

Ποιο είναι το νόημα όμως, πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες; Όσο ζεις, μαθαίνεις και όσο μαθαίνεις, καταλαβαίνεις τι σου αξίζει, άρα το μέλλον της ερωτικής σου ζωής θα συμπεριλαμβάνει λιγότερα παθήματα και κοσμοϊστορικά λάθη.

Με πληροφορίες από metro.co.uk