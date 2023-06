Μολδαβία: Πληροφορίες για πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο Κισινάου ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί σήμερα μέσα στο αεροδρόμιο του Κισινάου στη Μολδαβία και ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε, μετέδωσαν μολδαβικά μέσα ενημέρωσης.

Το μέσο ενημέρωσης Ziarul de Garda μετέδωσε ότι η αστυνομία αναπτύχθηκε στο αεροδρόμιο και ένας άνδρας έχει οχυρωθεί αφού πυροβόλησε αρκετές φορές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές το περιστατικό και η κυβέρνηση δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Moldovan media report that shots have been heard at the #Chisinau airport. Passengers are being evacuated from the building. pic.twitter.com/zTvDrKOcBQ

— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2023