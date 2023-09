Μολδαβία: Βρέθηκαν θραύσματα πυραύλου από την επίθεση στην Οδησσό

Φαίνεται πως έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά «ρουτίνας» θραύσματα ρωσικών κατά κύριο λόγο πυραύλων ή drones να εντοπίζονται σε τρίτες χώρες, όπως η Μολδαβία ή η Ρουμανία.

Αυτή τη φορά συντρίμμια πυραύλου εντοπίστηκαν σήμερα 25/9/2023 στην αποσχισθείσα περιφέρεια Υπερδνειστερία της Μολδαβίας, έπειτα από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γειτονική ουκρανική επαρχία της Οδησσού.

Ο Όλεγκ Μπελιάκοφ, συνεπικεφαλής μιας ειδικής επιτροπής που επιβλέπει θέματα ασφαλείας σε αυτή τη φιλορωσική αποσχισθείσα περιφέρεια, τόνισε ότι αστυνομικοί, μηχανικοί και παρατηρητές του στρατού βρίσκονται στην τοποθεσία στο χωριό Τσιτσάνι, περίπου 35 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Μπελιάκοφ ανέφερε ότι ακούστηκε μια έκρηξη και τμήμα ενός πυραύλου S-300 έπεσε σε κήπο κοντά σε μια ιδιωτική κατοικία, αλλά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

«Η κεφαλή του πυραύλου S-300 βρίσκεται στον κήπο», ανέφερε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι πρόκειται για πύραυλο S-300 μοντέλου του 1968.

🔴 Wreckage of 1968 S-300 missile fell in Transnistria – representative of Moldova’s separatist region

The explosion was in the air at 01:00 am. The wreckage allegedly fell into one of the gardens in the village of Kitscani, NewsMaker writes, citing Oleg Belyakov, co-chairman of… pic.twitter.com/sLwYDXe1RS

