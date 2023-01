Μόσχα: Αντιαεροπορικά συστήματα σε κυβερνητικά κτίρια – Πατριάρχης Κύριλλος: «Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε τη Ρωσία»

Έντεκα χώρες του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν σήμερα «άνευ προηγουμένου στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας» , ενώ στη Μόσχα ο Στρατός τοποθετεί αντιαεροπορικά συστήματα σε κυβερνητικά κτίρια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο συστήματα SHORADS Pantsir τοποθετούνται στο υπουργείο Άμυνας και σε σειρά άλλων κτιρίων.

Δεν πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια. Και σε δυτικές πρωτεύουσες όπως η Ουάσινγκτον ή το Λονδίνο έχουν τοποθετηθεί ανάλογης εμβέλειας συστήματα.

Also "Pantsir-S1" installed on main building of Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/SvKnjLjNlM — ZOKA (@200_zoka) January 19, 2023

Η Μόσχα προειδοποιεί όμως συνεχώς τη Δύση, για το αδιέξοδο της στρατιωτικής ενίσχυσης του Κιέβου. «Απλά θα επεκτείνει την αιματοχυσία», λένε οι Ρώσοι ενώ ο τέως Πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ είπε ότι «ήττα πυρηνικής δύναμης σε συμβατικό πόλεμο ίσως πυροδοτήσει πυρηνικό πόλεμο».

Σε ανάρτησή του στο Telegram αναφορικά με τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς τους Ουκρανούς, ο Μεντβέντεφ δήλωσε: «Πυρηνικές δυνάμεις ποτέ δεν έχασαν μεγάλες συγκρούσεις από τις οποίες εξαρτάται η τύχη τους».

«Η Δύση αν χάσει η ήττα θα είναι οδυνηρή, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει.

Η Ρωσία όμως θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύπαρξης, καθώς ένας εχθρικός συνασπισμός θα έχει καταργήσει το βάθος ασφαλείας που παραδοσιακά προστάτευε την Ρωσία και θα βρίσκεται έξω από την «πόρτα» της Μόσχας», κατέληξε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: «Οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής της Ρωσίας θα οδηγήσει στην καταστροφή του κόσμου», είπε.

HOLY SMOKES! Any desire to destroy Russia will mean the end of the world – Patriarch Kirill, Head of the Russian Orthodox Church.#Russia pic.twitter.com/twqSFpDtcK — George A. Hamalian (@gahamalian) January 19, 2023

Το ΝΑΤΟ, συνεχίζει όμως κανονικά την εμπλοκή του στην Ουκρανία: Η Βρετανία, η Πολωνία και η Ολλανδία, υποσχέθηκαν σήμερα να συνεχίσουν να παρέχουν ένα «άνευ προηγουμένου σύνολο δωρεών» συμπεριλαμβανομένων κύριων αρμάτων μάχης για να βοηθήσουν την Ουκρανία στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε συλλογικά την παράδοση ενός άνευ προηγουμένου συνόλου δωρεών, συμπεριλαμβανομένων κύριων αρμάτων μάχης, βαρέος πυροβολικού, αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικών και οχημάτων μάχης πεζικού στην άμυνα της Ουκρανίας», αναφέρεται σε κοινή δήλωση.

Η ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης, έγινε μετά από συνάντηση στην Εσθονία και ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για τα όπλα που προορίζονται για το Κίεβο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία την Παρασκευή.

Η στρατιωτική βοήθεια θα συμπεριλαμβάνει δεκάδες συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Stinger, αντιαεροπορικά πυροβόλα S-60, πολυβόλα και εκπαίδευση και άλλο εξοπλισμό και υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Πολωνία και η Φινλανδία έχουν δηλώσει ήδη ότι θα στείλουν Leopard, εάν η Γερμανία άρει το βέτο της. Σε ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας, η Πολωνία υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να το κάνει, ακόμη κι αν η Γερμανία επιχειρούσε να το εμποδίσει.

Οι ΗΠΑ και η Γερμανία προσπάθησαν σήμερα να επιλύσουν ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα Leopard, τα οποία η γερμανική κυβέρνηση αντιστέκεται μέχρι στιγμής να προμηθεύσει στην Ουκρανία, αλλά επί του παρόντος δεν έχει ανακοινωθεί κανένα συμπέρασμα.

Obviously there to threaten the German government if it doesn't agree to send Leopard 2 tanks to Ukraine. https://t.co/wyvf9JM7DC — Joseph Toomey (@JosephEToomey) January 19, 2023

Η Εσθονία συγκεκριμένα δήλωσε σήμερα ότι θέλει να αυξήσει τη στρατιωτική της βοήθεια στην Ουκρανία που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία αυξάνοντάς την σε περισσότερο από το ένα τοις εκατό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της.

Η εσθονική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παράσχει στην Ουκρανία το «μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατιωτικής της βοήθειας έως τώρα, η οποία περιλαμβάνει αντιαρματικά όπλα καθώς και πυρομαχικά, συνολικής αξίας 113 εκατομμυρίων ευρώ».

Η Δανία υποσχέθηκε τη δωρεά 12 σύγχρονων Α/Κ πυροβόλων Caesar στην Ουκρανία, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τις συνομιλίες που είχε στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι «Τα άρματα μάχης πρέπει να παραδοθούν».

«Ακούμε το μήνυμά σας. Χρειάζεστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυροβολικού, περισσότερα πυρομαχικά», έγραψε στο Twitter ο Μισέλ, τονίζοντας ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας γνωρίζουν πως «οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας» για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Και όλοι μαζί βαδίζουν με βήμα γοργό προς τον Καιάδα.