Ναγκόρνο Καραμπάχ: Χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους – ΒΙΝΤΕΟ

Εξαθλιωμένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι, χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που κονβόι από το Αζερμπαιτζάν και την Αρμενία μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να βρει μία «λύση» με στόχο των τέλος των εχθροπραξιών.

Η κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στον θύλακα, ο οποίος αποτελεί «μήλον της έριδος» για το Αζερμπαιτζάν θυμίζει κόλαση. Πολλές ανθρώπινες ιστορίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι πράγματι ανατριχιαστικές.

Ethnic cleansing… People don’t have any guarantees concerning their physical security, they have to leave their homelands… In 21st century barbarian regime made people to flee from Nagorno Karabakh pic.twitter.com/a5haSLMWyG

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους κατοίκους του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, να μαζεύουν τα υπάρχοντά τους και να τα φορτώνουν σε αυτοκίνητα και φορτηγά ψάχνοντας να βάλουν βενζίνη.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί από ακτιβιστές που υποστηρίζονταν από το Αζερμπαϊτζάν επί εννέα μήνες, προκαλώντας χρόνιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Politico.

Οι περισσότεροι από αυτούς που εγκατέλειψαν άρον – άρον το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, δήλωσε χθες στο ειδησεογραφικό δίκτυο «Armenpress» η αντιδήμαρχος της αρμενικής πόλης Γκόρις, Ιρίνα Γιολιάν.

🇦🇲 At the border between #Armenia and #Azerbaijan, cars and trucks arrive one by one, packed with displaced families fleeing Nagorno-#Karabakh.

FRANCE 24’s team on the ground has been visiting border checkpoints and talking with refugees.

Take a look 👇 pic.twitter.com/VDdKBW7rWn

— FRANCE 24 English (@France24_en) September 26, 2023